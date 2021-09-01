Собянин: к 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил, что к новому учебному году было благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов. Об этом мэр столицы сообщил в ходе открытия после ремонта здания школы "Дмитровский" на Карельском бульваре.

"Около 400 площадок комплексно обустроено в дошкольных и школьных учреждениях. Москва запустила такую системную программу реорганизации школьных пространств. Многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательными не только для школьников, но и для окружающих людей. Надеюсь, что у нас это стало получаться", – заявил градоначальник.

В 2021 году правительство Москвы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов, стадионов и территорий детских садов. Эта инициатива затронула 233 территории детских садов и 173 школьные территории. На школьных дворах установили детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, а также провели комплексное озеленение.

По словам Собянина, в нынешнем году в школу и детские сады пошли 1,5 миллиона москвичей, порядка 800 тысяч человек вернулись на учебу в колледжи и университеты.

"Это такая огромная страна. Помимо учащихся, их обслуживают и учат сотни тысяч работников образования. Все это пришло в движение сегодня. Поздравляю с Днем знаний, желаю вам успехов", – заявил Собянин.

Мэр Москвы рассказал и о работе предпрофильных классов в столичных образовательных учреждениях. По словам Собянина, эта программа помогает на ранних этапах обучения определиться с будущей профессией. В частности, в школе "Дмитровский" есть инженерный, медицинский и кадетский классы. Система подразумевает, что с 8-го класса школьники могут выбрать для себя ключевые предметы, чтобы подготовиться к обучению в предпрофессиональных 10–11-х классах.

Школа "Дмитровский" работает по системе предпрофессиональных классов с 2019 года. В 2021 году в образовательном учреждении, которое рассчитано на учеников 9–11-х классов, был проведен комплексный текущий ремонт. Для предпрофессиональных классов были приобретены многофункциональный интерактивный комплекс для IT-полигона, интерактивные панели, компьютерная и копировально-множительная техника и 3D-принтеры.

Кроме того, непосредственно в самом здании создали ИТ-полигон, аудитории-трансформеры, лекционные залы, а также рекреации с медиатекой и лабораторно-исследовательские комплексы. Кроме того, школа оборудована медицинским блоком.

Как стало известно ранее, более 50 тысяч московских школьников будут учиться в предпрофессиональных классах в нынешнем учебном году. С 1 сентября в городе впервые появились такие направления, как предпринимательские классы и медиаклассы.