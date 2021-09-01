Более 50 тыс московских школьников пойдут в предпрофессиональные классы

07:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 50 тысяч школьников смогут пройти обучение в предпрофессиональных классах благодаря расширению числа учреждений, где поддерживается эта программа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В предстоящем учебном году откроется более 400 таких классов, большую часть которых (261) составят кадетские. Также будет запущено 152 инженерных класса и 97 медицинских.
Кроме того, с 1 сентября 2021 года в школах Москвы появятся такие новые направления, как предпринимательские классы и медиаклассы. Эти программы позволят школьникам получить компетенции в области актуальных современных вопросов, в том числе за счет практики в вузах-партнерах.
Предпринимательские классы будут доступны в 44 образовательных учреждениях, в то время как медиаклассы – в 66. В них смогут записаться более тысячи и полутора тысяч учеников соответственно.
Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко анонсировал введение новых стандартов обучения в школах. По словам специалиста, они отличаются от прежних более детализированным и углубленным изучением предметов.
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