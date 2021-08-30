Стало известно, как изменятся стандарты обучения в школе в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко рассказал, что в течение трех лет будут введены новые стандарты обучения в школах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, курс обновится не только в средней, но и в начальной школе. Уже в этом году учебные заведения смогут опробовать новую программу.

"В этих стандартах детализировано содержание по уровням, чего раньше не было. Углубленное изучение предметов в основной школе. И под эти стандарты нашими коллегами в Институте стратегии развития образования разрабатываются 35 образовательных программ, в которых детализировано содержание по каждому предмету, под каждый класс", – пояснил Семченко.

Из-за корректировок будет изменен перечень учебников, новые пособия начнут вводить поэтапно. Директор департамента пояснил, что значительных затрат бюджета дополнительная нагрузка не предполагает.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что уровень подготовки выпускников российских вузов продолжает падать. Он отметил, что подобная ситуация происходила в 1990-е и 2000-е годы. На тот момент снижение качества подготовки студентов связывали со сложным периодом в стране.

