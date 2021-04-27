Минпросвещения РФ планирует заменить учебники по истории в колледжах

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В Минпросвещения РФ намерены заменить учебники по истории в колледжах. В этих пособиях слабо отражены события Сталинградской битвы, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, министерство подготовило пакет нормативных поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", которые помогут улучшить контроль качества учебников.

"Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент", – цитирует Кравцова ТАСС.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения РФ проверило учебную литературу, которую используют в образовательном процессе. Специалисты уделили внимание предмету "История", включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне.

21 апреля во время выступления с посланием Федеральному собранию президент заявил, что некоторые школьные учебники написаны "будто не про нас" и не содержат данные о значимых событиях Великой Отечественной войны.

Путин подчеркнул, что судьбы и победы предков и великих современников, а также их любовь к Родине должны служить ориентиром для молодых людей.