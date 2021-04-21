Путин удивлен учебниками истории, в которых нет важных фактов о ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин удивился содержанию ряда учебников истории для школьников, в которых отсутствует базовая информация о событиях Великой Отечественной войны.
"До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все что угодно там написано – и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно", – заявил Путин в послании Федеральному собранию.
Президент подчеркнул, что судьбы и победы предков и великих современников, а также их любовь к Родине должны служить ориентиром для молодых людей.
"У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства", – отметил он.
Ранее Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей за публичное оскорбление ветеранов.
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