Путин удивлен учебниками истории, в которых нет важных фактов о ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин удивился содержанию ряда учебников истории для школьников, в которых отсутствует базовая информация о событиях Великой Отечественной войны.

"До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все что угодно там написано – и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно", – заявил Путин в послании Федеральному собранию.

Президент подчеркнул, что судьбы и победы предков и великих современников, а также их любовь к Родине должны служить ориентиром для молодых людей.

"У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства", – отметил он.

Ранее Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей за публичное оскорбление ветеранов.