Более 800 учащихся школ и колледжей Москвы приняли участие в конкурсе сочинений о ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" в 2021 году приняли участие 864 учащихся столичных школ и колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

Отмечается, что на федеральном уровне город будут представлять три лучших сочинения. Большинство работ посвящены значению войны в истории семей конкурсантов, их прадедам, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также подвигам соотечественников. Финалистов определили в трех возрастных категориях.

Так, среди сочинений учеников 5–7-х классов лучшей стала работа пятиклассницы Дарьи, которая написала сказку, где голоса живой и страдающей природы повествуют об ужасах войны. В категории учащихся 8–9-х классов победила восьмиклассница Мария, ее сочинение, представленное в форме дневниковых записей, содержит впечатления современной девочки-подростка о произведениях, в которых описываются военные тяготы.

Также среди 10–11-х классов и студентов колледжей лидером стал десятиклассник Михаил. Его работа повествует о деятельности поисковых отрядов и бойцах, которые защищали родную землю. Работы победителей представят столицу на федеральном этапе конкурса, который пройдет до 15 апреля, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что восемь московских студенческих команд приглашены к участию на турнирах кубка II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.

Среди участников оказались студенты Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Московского городского университета управления правительства Москвы, Московского государственного технического университета имени Баумана, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Финансового колледжа № 35 и Московского колледжа бизнес-технологий.