В Минпросвещения заявили, что в школьных учебниках по истории нет искажений

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Министерство просвещения РФ проверило учебную литературу, которую используют в образовательном процессе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты уделили внимание предмету "История", включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне.

"Эта тема поднималась президентом РФ Владимиром Путиным в последнем послании Федеральному собранию. Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства", – уточнили в ведомстве.

По результатам проверки было выявлено пособие "История России и мира" для 11 класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Стало известно, что этот учебник от 2013 года до сих пор используется в российских колледжах.

21 апреля во время выступления с посланием Федеральному собранию президент заявил, что некоторые школьные учебники написаны "будто не про нас" и не содержат данные о значимых событиях Великой Отечественной войны.

Путин подчеркнул, что судьбы и победы предков и великих современников, а также их любовь к Родине должны служить ориентиром для молодых людей.