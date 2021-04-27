В Минпросвещения заявили, что в школьных учебниках по истории нет искажений

10:47
Фото: depositphotos/carballo
Министерство просвещения РФ проверило учебную литературу, которую используют в образовательном процессе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты уделили внимание предмету "История", включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне.
"Эта тема поднималась президентом РФ Владимиром Путиным в последнем послании Федеральному собранию. Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства", – уточнили в ведомстве.
По результатам проверки было выявлено пособие "История России и мира" для 11 класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Стало известно, что этот учебник от 2013 года до сих пор используется в российских колледжах.
21 апреля во время выступления с посланием Федеральному собранию президент заявил, что некоторые школьные учебники написаны "будто не про нас" и не содержат данные о значимых событиях Великой Отечественной войны.
Путин подчеркнул, что судьбы и победы предков и великих современников, а также их любовь к Родине должны служить ориентиром для молодых людей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: