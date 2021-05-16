Глава РАН заявил о продолжении снижения качества подготовки выпускников российских вузов

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что уровень подготовки выпускников российских вузов продолжает падать. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РАН отметил, что подобная ситуация происходила в 1990-е и 2000-е годы. На тот момент снижение качества подготовки студентов связывали со сложным периодом в стране.

"Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, то университеты кивают на школы: "А из школы кто приходит?" Такие что, извините, надо таблицу умножения учить", – рассказал Сергеев.

По его мнению, на данный момент в школьном образовании есть ряд определенных проблем, требующих скорейшего решения. Одной из них он назвал отсутствие идеологии, которая была бы построена на ценностях, объединяющих всех жителей страны.

Второй серьезной проблемой глава РАН считает низкий статус профессии школьного учителя в обществе.

"Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями - тоже большая забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать", – подчеркнул он.

По его словам, РАН активно проводит мероприятия, посвященные подготовке учителей: проводят различные сборы, выступают в школах с лекциями.

Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил пересмотреть систему образования в университетах и дать возможность студентам менять направление обучения или выбирать сразу несколько специальностей в рамках образовательной программы.

Он считает, что это позволит повысить качество подготовки молодых специалистов. Как подчеркнул ректор, стремительность изменений не обошла рынок труда, потребности которого не всегда можно удовлетворить, опираясь на существующие образовательные стандарты.