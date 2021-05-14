Ученый Мажуга: система обучения в вузах должна стать более гибкой и индивидуальной

14:23
Фото: Данил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга предложил пересмотреть систему образования в университетах и дать возможность студентам менять направление обучения или выбирать сразу несколько специальностей в рамках образовательной программы.
Он считает, что это позволит повысить качество подготовки молодых специалистов. Как подчеркнул ректор, стремительность изменений не обошла рынок труда, потребности которого не всегда можно удовлетворить, опираясь на существующие образовательные стандарты.
"Это означает, что подходы к их формированию необходимо менять. Считаю, нужно дать студентам возможность получать одновременно несколько специальностей. Речь идет об индивидуальных образовательных траекториях, когда сначала студент два года осваивает азы специальности, а потом либо начинает изучать ее углубленно, либо полностью меняет направление, либо выбирает сразу несколько специальностей", – подчеркнул ученый.
Мажуга добавил, что такой подход позволит не только подготовить молодых специалистов, которые сделали свой выбор осознанно, но и повысит мотивацию студентов в обучении.
Только 15% студентов нацелены на получение знаний, у остальных 85% мотивация отсутствует, заметил он.
Ранее сенаторы одобрили поправку в закон "Об образовании в РФ", которая закрепляет в нем понятие "просветительская деятельность".
Согласно одобренному закону, под данным понятием подразумевается деятельность, проводимая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях развития человека и удовлетворения его образовательных интересов.
По новым нормам правительство получит полномочия по определению порядка и условий ведения такой деятельности, а также форм контроля за ней.
Госдума приняла закон, ограничивающий просветительскую деятельность
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: