Детям силовиков планируют дать преимущество при приеме в вузы – СМИ

12:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы, сообщает газета "Известия".
По данным газеты, правительство на соответствующий законопроект депутатов Госдумы Александра Хинштейна, Василия Пискарева и Вячеслава Никонова дало положительный отзыв. В документе говорится о возможности преимущественного поступления в вузы детей сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии со стажем более 20 лет и бывших сотрудников.
"Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях", – говорится в отзыве правительства.
Авторы законопроекта объяснили необходимость введения соответствующего законопроекта тем, что у детей военнослужащих уже есть такое преимущество, в то время как на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии аналогичные преимущества не распространяются.
"В настоящее время преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и образовательные организации высшего образования обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более", – пояснили депутаты.
Во фракции ЛДПР такую инициативу поддержали, но отметили, что в случае предоставления преимуществ данным категориям лиц Госдума должна будет предоставить такие же права детям родителей других профессий. В связи с этим депутаты выразили необходимость в доработке проекта.
Ранее Госдума приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы. Согласно принятому закону, продление льгот на обучение по программам бакалавриата и специалитета действует при успешном прохождении вступительных испытаний в рамках установленной квоты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: