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Общество

12:36

Детям силовиков планируют дать преимущество при приеме в вузы – СМИ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы, сообщает газета "Известия".

По данным газеты, правительство на соответствующий законопроект депутатов Госдумы Александра Хинштейна, Василия Пискарева и Вячеслава Никонова дало положительный отзыв. В документе говорится о возможности преимущественного поступления в вузы детей сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии со стажем более 20 лет и бывших сотрудников.

"Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях", – говорится в отзыве правительства.

Авторы законопроекта объяснили необходимость введения соответствующего законопроекта тем, что у детей военнослужащих уже есть такое преимущество, в то время как на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии аналогичные преимущества не распространяются.

"В настоящее время преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и образовательные организации высшего образования обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более", – пояснили депутаты.

Во фракции ЛДПР такую инициативу поддержали, но отметили, что в случае предоставления преимуществ данным категориям лиц Госдума должна будет предоставить такие же права детям родителей других профессий. В связи с этим депутаты выразили необходимость в доработке проекта.

Ранее Госдума приняла закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы. Согласно принятому закону, продление льгот на обучение по программам бакалавриата и специалитета действует при успешном прохождении вступительных испытаний в рамках установленной квоты.

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