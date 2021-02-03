15:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России создадут систему студенческого наставничества, условий для развития инновационного и технологического предпринимательства у обучающихся, а также разработают меры для поддержки трудоустройства студентов и выпускников. Такое соглашение подписали Минобрнауки РФ и общероссийская общественная организация "Деловая Россия", сообщает РИА Новости.
По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, вузы изначально не создавались для подготовки предпринимателей, поэтому им в этом направлении нужны сильные партнеры.
Министр назвал принципиально важным вопрос трудоустройства выпускников по выбранному ими направлению в университете, и на условиях, максимально приближенных к их ожиданиям.
Соглашение также предполагает активное вовлечение студентов в кадровую политику.
Ранее столичные эксперты запустили бесплатный обучающий курс "Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование". Курс, созданный центром занятости "Моя карьера" и компанией Google, доступен на новой платформе "Google Навыки". Как отмечалось, программа будет полезна недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, гражданам в декрете и другим желающим найти новую работу.
В программу вошли три модуля: "Подбор подходящих вакансий", "Резюме, портфолио и сопроводительные письма", "Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения".
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