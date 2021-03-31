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Москва 24

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Общество

15:30

Совфед одобрил закон о регулировании просветительской деятельности

общество образование

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенаторы одобрили поправку в закон "Об образовании в РФ", которая закрепляет в нем понятие "просветительская деятельность".

Согласно одобренному закону, под данным понятием подразумевается деятельность, проводимая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях развития человека и удовлетворения его образовательных интересов.

По новым нормам правительство получит полномочия по определению порядка и условий ведения такой деятельности, а также форм контроля за ней.

Использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни будет прямо запрещено, а проводить ее смогут только органы госвласти и местного самоуправления, а также уполномоченные ими организации.

Кроме того, для подписания соглашений о международном сотрудничестве высшие учебные заведения должны будут получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения.

Закон вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Авторами закона выступили парламентарии Совфеда и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Они отмечают, что такие нововведения нужны, чтобы не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".

Госдума приняла закон, ограничивающий просветительскую деятельность

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