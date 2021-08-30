Московских школьников не будут ограничивать во внеурочной активности – Ракова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичных школьников не будут ограничивать в экскурсиях и посещении кружков, поскольку в Москве наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ситуация нормальная (эпидемиологическая. – Прим. ред.), это позволяет не только очно начать обучение, но и не ограничивать детей по внеурочной активности. <...> Никаких ограничений по кружкам и секциям тоже на сегодня не вводится", – сказала она.

Заммэра уточнила, что внеурочные занятия будут организованы в рамках отдельных групп, чтобы обеспечить безопасность детей в условиях пандемии.

Ранее Сергей Собянин заявил, что система образования Москвы готова к приему детей и началу учебного года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов между тем отметил, что с 1 сентября противоэпидемические меры в российских школах будут усилены, добавив, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.

