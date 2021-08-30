Московских школьников не будут ограничивать во внеурочной активности – Ракова

15:34
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичных школьников не будут ограничивать в экскурсиях и посещении кружков, поскольку в Москве наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Ситуация нормальная (эпидемиологическая. – Прим. ред.), это позволяет не только очно начать обучение, но и не ограничивать детей по внеурочной активности. <...> Никаких ограничений по кружкам и секциям тоже на сегодня не вводится", – сказала она.
Заммэра уточнила, что внеурочные занятия будут организованы в рамках отдельных групп, чтобы обеспечить безопасность детей в условиях пандемии.
Ранее Сергей Собянин заявил, что система образования Москвы готова к приему детей и началу учебного года.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов между тем отметил, что с 1 сентября противоэпидемические меры в российских школах будут усилены, добавив, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.
Москвичам рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: