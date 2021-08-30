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Мэр Москвы

12:16

Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1 100 учеников

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. По словам мэра, власти особое внимание в плане создания образовательных учреждений уделяют новым районам Москвы: так, за последние несколько лет в поселении Сосенское, к которому относится Коммунарка, количество школ и детских садов увеличилось до 30.

"Здесь введен сегодня один из таких комплексов на 1,1 тысячи мест – большая школа, оснащенная всем необходимым: спортивные залы, актовый зал, современные лаборатории, медиаклассы. Не школа второго или третьего уровня, а первоклассная современная школа, одна из лучших", – сказал он.

В школу уже зачислено 500 человек. Первых учеников здесь примут 1 сентября.

Здание состоит из четырех блоков. Первый предназначен для учащихся средней и старшей школы, во втором разместились компьютерные классы, актовый зал, библиотека и столовая, в третьем – начальная школа, в четвертом – спортзалы.

Собянин также коснулся темы предстоящего учебного года. По его словам, 1 сентября в столичные школы пойдут 1,5 миллиона детей. В связи с этим он выразил надежду, что учебные заведения готовы к "этому экзамену".

С 2011 года в Москве построили 317 детских садов и 119 школ. Еще 25 образовательных учреждений откроются к предстоящему 1 сентября. Между тем в ТиНАО на период с 2021 по 2023 годы запланировано строительство 48 детских садов и 37 школ.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября противоэпидемические меры в российских школах будут усилены, добавив, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.

Кравцов подчеркнул, что детей в школы будут пускать и без прививки от коронавируса. Обязательное прохождение вакцинации для этого не требуется.

Собянин заявил, что свыше 80% учителей в Москве привились от коронавируса

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