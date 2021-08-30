Стало известно, что изменится в ЕГЭ в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

В программы единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2022 году будут внесены изменения, затрагивающие все предметы, кроме информатики, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам Музаева, совершенствование ЕГЭ будет проходить поэтапно и продлится три года. В итоге объем знаний у школьников останется прежним, однако акцент будет сделан на умении защищать и аргументировать свою позицию.

"Изменения нацелены в первую очередь на то, чтобы не заучивать формулы и события, а на то, чтобы ребята по окончании школы умели применять знания того или иного предмета в жизни, на практике", – пояснил Музаев.

Как рассказала заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, раньше многие сравнивали ЕГЭ с лотереей, однако планируемые изменения исправят ситуацию.

Так, из экзамена по математике уберут задания с выбором ответа, угадать больше не получится. Из ЕГЭ по русскому языку планируют убрать тест, а ученику нужно будет показать связанность, логичность и убедительность текста.

В экзамен по литературе добавят поэзию второй половины XIX века и второй половины XX века, произведения отечественной литературы XXI века. Также в него войдет зарубежная литература. В ЕГЭ по иностранному языку акцент сделают на практике.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что экзамен по истории для выпускников школ должен стать обязательным. Он также предложил дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания учебного материала. Например, уроки можно проводить на исторических спектаклях в театре, на выставках в музее или кино, считает он.

Кроме того, сообщалось, что правила дорожного движения могут включить в школьную программу. Изучать основы поведения на дорогах предлагают на уроках ОБЖ с 5-го по 11-й класс. Предложение уже поступило в правительство.

