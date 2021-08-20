Учителя назвали предметы, которые стоит добавить в школьную программу

13:13
Фото: Агентство "Москва"
Российские учителя добавили бы в школьную программу такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники. Об этом говорит исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
За психологию проголосовали 23% учителей, за финансовую грамотность – 18%, за инновационные технологии – 17%, за цифровую грамотность – 13%, за эмоциональный интеллект – 9%.
Реже всего педагоги предлагали включить в программу базовое программирование и дополнительный иностранный язык – 4 и 3% соответственно.
Исследование показало, что 71% учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей. Только 29% опрошенных назвали школьную образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труда.
Главным ее недостатком половина опрошенных педагогов считает ненормированную нагрузку на учителей, в том числе административную. Многие называют минусом чрезмерную учебную нагрузка на школьников. Некоторые указали на ненацеленность школы на обучение навыкам, необходимым в современном обществе.
Основным изменением, произошедшим в системе школьного образования за последние 10 лет, 33% учителей назвали смену функции школы. Отмечается, что она теперь не образовывает, а натаскивает на сдачу ОГЭ и ЕГЭ.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. По его словам, дистанционного обучения не предполагается.
Кравцов добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле министерства.
Школы с 1 сентября начнут работу в очном формате
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