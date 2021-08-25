Мединский считает, что экзамен по истории для выпускников школ должен стать обязательным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ЕГЭ для выпускников школ нужно совершенствовать. Такое мнение он высказал на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны в рамках форума "Армия-2021".

"ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, и точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории", – сказал Мединский, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что история – такой же важный предмет, как математика и русский язык.

Мединский также предложил дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания учебного материала. Например, уроки можно проводить на исторических спектаклях в театре, на выставках в музее или кино, считает он.

"Мы почему-то думаем, если у нас на уроках в курсе преподавания истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет", – добавил Мединский.

Ранее сообщалось, что правила дорожного движения могут включить в школьную программу. Изучать основы поведения на дорогах предлагают на уроках ОБЖ с 5-го по 11-й класс. Предложение уже поступило в правительство.