Мединский считает, что экзамен по истории для выпускников школ должен стать обязательным

17:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что ЕГЭ для выпускников школ нужно совершенствовать. Такое мнение он высказал на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны в рамках форума "Армия-2021".
"ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, и точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории", – сказал Мединский, слова которого приводит РИА Новости.
Он добавил, что история – такой же важный предмет, как математика и русский язык.
Мединский также предложил дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания учебного материала. Например, уроки можно проводить на исторических спектаклях в театре, на выставках в музее или кино, считает он.
"Мы почему-то думаем, если у нас на уроках в курсе преподавания истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет", – добавил Мединский.
Ранее сообщалось, что правила дорожного движения могут включить в школьную программу. Изучать основы поведения на дорогах предлагают на уроках ОБЖ с 5-го по 11-й класс. Предложение уже поступило в правительство.
Правила дорожного движения хотят включить в школьную программу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: