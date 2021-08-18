Медаль "За особые успехи в обучении" в этом году получили почти 9 тыс выпускников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В минувшем учебном году около 9 тысяч выпускников столичных школ получили московские медали "За особые успехи в обучении". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве уже восемь лет вручают медали "За особые успехи в обучении". За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти 9 тысяч человек. <...> Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников", – рассказала она.

Медаль вручается школьникам, сумевшим выполнить хотя бы одно из следующих условий: победить или занять призовое место на Всероссийской олимпиаде; набрать максимальное количество баллов по одному из предметов на ЕГЭ; получить итоговые отметки "отлично" по всем предметам и набрать не менее 220 баллов в сумме по трем предметам на ЕГЭ.

Уточняется, что больше всего медалистов в этом году выпустилось из школы Центра педагогического мастерства (134 человека), школы № 1535 (99 человек), а также школы "Покровский квартал" (94 человека). Подробнее узнать о том, как выпускнику получить медаль, можно на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что российские школьники завоевали две серебряные и две золотые медали на 17-й Международной географической олимпиаде для старшеклассников "iGeo-2021" в Стамбуле. Мероприятие проходило в дистанционном формате. В нем приняли участие 180 школьников из 46 стран мира. Россияне выступали на базе учебного центра "КОМПЬЮТЕРиЯ" в Тверской области.

