Медаль "За особые успехи в обучении" в этом году получили почти 9 тыс выпускников

10:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В минувшем учебном году около 9 тысяч выпускников столичных школ получили московские медали "За особые успехи в обучении". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве уже восемь лет вручают медали "За особые успехи в обучении". За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти 9 тысяч человек. <...> Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников", – рассказала она.
Медаль вручается школьникам, сумевшим выполнить хотя бы одно из следующих условий: победить или занять призовое место на Всероссийской олимпиаде; набрать максимальное количество баллов по одному из предметов на ЕГЭ; получить итоговые отметки "отлично" по всем предметам и набрать не менее 220 баллов в сумме по трем предметам на ЕГЭ.
Уточняется, что больше всего медалистов в этом году выпустилось из школы Центра педагогического мастерства (134 человека), школы № 1535 (99 человек), а также школы "Покровский квартал" (94 человека). Подробнее узнать о том, как выпускнику получить медаль, можно на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что российские школьники завоевали две серебряные и две золотые медали на 17-й Международной географической олимпиаде для старшеклассников "iGeo-2021" в Стамбуле. Мероприятие проходило в дистанционном формате. В нем приняли участие 180 школьников из 46 стран мира. Россияне выступали на базе учебного центра "КОМПЬЮТЕРиЯ" в Тверской области.
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