Собянин рассказал об успехах выпускников реабилитационных школ-интернатов на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин отметил успехи детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в нынешнем году сдавали ЕГЭ наравне с другими школьниками. Об этом он написал в блоге на персональном сайте.

"Успех каждого ребенка приносит огромную радость. Но есть достижения, которые вызывают особые чувства, радость вдвойне. В этом году золотыми медалями за особые успехи в учебе были награждены 9 выпускников реабилитационных школ-интернатов", – написал мэр.

Градоначальник отметил, что личностные качества медалистов могут служить примером для каждого.

По словам Собянина, шесть золотых медалей получили выпускники Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых. Еще двух удостоились школьницы из Реабилитационно-образовательного центра №76. Одна золотая медаль – на счету выпускницы из Реабилитационной школы-интерната №32.

Градоначальник напомнил, что в систему социальной защиты Москвы включены 8 школ-интернатов и реабилитационно-образовательных центров. Они предоставляют образовательные услуги более чем 2 тысячам детей с инвалидностью или ограничениями по здоровью.

Сергей Собянин также поблагодарил педагогов и пожелал дальнейших успехов всем выпускникам 2021 года.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы, ранее поделились опытом и рассказали, как добиться такого же результата. По их мнению, необходимо заниматься регулярно, а также не пытаться "добрать" знания в последний день перед экзаменом.