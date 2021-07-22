В российских школах стало необязательным изучение второго иностранного языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Изучение второго иностранного языка в российских школах стало необязательным. Это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

"В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, здесь такая формулировка", – пояснил он.

В 2020 году Минпросвещения не стало делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Такое решение приняли после широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом.

Ранее проект "ЛингваЛето" стартовал для московских школьников. В течение каникул специалисты будут помогать ребятам изучать иностранные языки.