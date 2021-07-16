Выпускники рассказали, как набрать 400 баллов на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы, рассказали о том, что помогло им справиться со стрессом и получить такие результаты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Екатерина Гришина и Ирина Бродская сумели набрать 400 баллов по итогам сдачи четырех предметов.

"В основном это самостоятельная работа, мне так комфортнее. А занималась я каждый день. Для высоких результатов нужны регулярные занятия", – рассказала Ирина.

Она отметила, что более эффективными ее занятия становились благодаря регулярному отдыху и общению с близкими. Кроме того, она старалась находить больше времени для того, чтобы заниматься своими хобби и физической активностью.

Выпускница также посоветовала не пытаться учить все за день до экзамена, это время лучше потратить на отдых. Перед экзаменом важно поесть и хорошо выспаться, поскольку это создаст наиболее комфортные условия для организма и поможет снизить уровень стресса.

Екатерина Гришина добавила, что для хорошей подготовки стоит больше времени уделять занятиям и прислушиваться к педагогам, поскольку они могут обратить внимание на слабые стороны выпускника.

Даниил Максимов, набравший на ЕГЭ 399 баллов, поддержал девушек и дополнил, что выпускникам важно соблюдать режим дня. Кроме сна, его можно разбавить прогулками по расписанию, уборкой или любимыми занятиями.

"За день до сдачи экзамена лучше вообще отказаться от любой умственной деятельности. Это поможет максимально разгрузить мозг", – подчеркнул он.

Ранее Минобрнауки обнародовало проект приказа о минимальных баллах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в высшие учебные заведения в 2022/23 учебном году.

Ведомство планирует установить следующие минимальные баллы для поступления: по обществознанию – 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44, по русскому языку, литературе и географии – 40, по математике, химии, физике и биологии – 39, по истории – 35, по иностранному языку – 30.

