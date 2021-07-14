Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ в 2022/23 учебном году

19:49
Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Минобрнауки обнародовало проект приказа о минимальных баллах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в высшие учебные заведения в 2022/23 учебном году. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", – говорится в тексте.
Согласно проекту, Минобрнауки планирует установить следующие минимальные баллы для поступления: по обществознанию – 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44, по русскому языку, литературе и географии – 40, по математике, химии, физике и биологии – 39, по истории – 35, по иностранному языку – 30.
Для 2021/22 учебного года установлены такие же минимальные балы. Общественное обсуждение проекта завершится 29 июля.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассмотрит возможность сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы. В таком случае обязательной аттестации для других учеников не будет.
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