Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

17:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство просвещения России установило минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которое необходимо для поступления в вузы в 2021/22 учебном году. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Установить минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных министерству просвещения РФ, на 2021/22 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", – говорится в приказе.
Например, для поступления в МПГУ необходимо набрать 45 баллов по русскому и иностранному языкам, а также по обществознанию, по математике – 39 баллов, по физике, химии, географии, биологии, истории и литературе – 40 баллов, информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 42 балла.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассмотрит возможность сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы. В таком случае обязательной аттестации для других учеников не будет.
В этом году ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. Всего было зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них примерно 64 тысячи – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около двух тысяч – учащиеся учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.
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