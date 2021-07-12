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Общество

15:39

Вузы могут не допустить к работе не прошедших вакцинацию сотрудников – Минобрнауки

образование медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники вузов, не прошедшие вакцинацию, могут быть недопущены к работе из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране, передает пресс-служба Минобрнауки.

"Руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", – говорится в сообщении.

В МГУ с 5 июля перестали допускать на рабочие места сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. В вуз пускают только тех, кто привился первым компонентом вакцины.

Для удобства сотрудников и студентов в Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от COVID-19.

Резерв возможностей пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве составляет 40%. При этом на выполнение требования о вакцинации не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг первым компонентом до 15 июля осталось три дня.

Темпы вакцинации в России выросли в несколько раз

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