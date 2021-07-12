Резерв возможностей пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве составляет 40% – Оперштаб

Фото: Агентство "Москва"/Владимир Новиков

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперштаб.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию от COVID-19 первым компонентом до 15 июля. На выполнение требования осталось три дня", – отметили в штабе.

Ранее стало известно, что в Гостином дворе и "Лужниках" готовы к росту числа желающих сделать прививку. В столице сеть пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, постоянно расширяется.

Ранее москвичам сообщили, что в столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках. Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

С 15 июля повторную вакцинацию от коронавируса начнут проводить в московских домах престарелых. Как рассказал заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, полгода назад в пансионатах массовая вакцинация от COVID-19 охватила порядка 97% жителей без противопоказаний и 84% от всего числа людей, проживающих в таких заведениях.

