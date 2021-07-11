Ракова заявила о старте повторной вакцинации в домах престарелых с 15 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В московских домах престарелых с 15 июля начнут проводить повторную вакцинацию от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, подчеркнув, что после прошлой вакцинации не было выявлено ни одного случая заболевания.

"В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях Спутником V. Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость", – заявила вице-мэр.

По словам Раковой, полгода назад в пансионатах массовая вакцинация от COVID-19 охватила порядка 97% жителей без противопоказаний и 84% от всего числа людей, проживающих в таких заведениях.

"Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом", – добавила Ракова.

Она подчеркнула, что за состоянием жителей домов престарелых следят работники медучреждений. В рамках ежедневных обходов им измеряют температуру и уровень кислорода в крови.

Ранее москвичам сообщили, что в столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках. Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

