В Гостином дворе и "Лужниках" готовы к росту числа желающих сделать прививку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от COVID-19, сообщает Оперштаб.
Как отмечается, в городе сеть пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, постоянно расширяется. Вакцинироваться можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, семи центрах "Мои документы", частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах.
"Всего число пунктов вакцинации в Москве превысило 300, и многие точки готовы принимать в два раза больше посетителей", – говорится в сообщении.
В Оперштабе подчеркнули, что в настоящее время пройти вакцинацию без записи можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Они работают с 08:00 до 22:00, но по факту принимают до последнего посетителя.
Также прививку можно сделать в семи центрах госуслуг "Мои документы", ТЦ и других популярных общественных местах.
"Среди них – один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином дворе. Режим его работы был расширен – теперь сделать прививку здесь можно с 08:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тысяч человек в сутки, то есть в два раза больше, чем сейчас", – говорится в сообщении.
В Оперштабе напомнили, что для иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет свыше 15 тысяч человек в день.
Кроме того, иностранцы могут привиться в других пунктах, включая 25 столичных поликлиник.
Ранее москвичам сообщили, что в столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках. Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.
С 15 июля повторную вакцинацию от коронавируса начнут проводить в московских домах престарелых. Как рассказал заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, полгода назад в пансионатах массовая вакцинация от COVID-19 охватила порядка 97% жителей без противопоказаний и 84% от всего числа людей, проживающих в таких заведениях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: