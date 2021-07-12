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Общество

14:05

В Гостином дворе и "Лужниках" готовы к росту числа желающих сделать прививку

медицина город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от COVID-19, сообщает Оперштаб.

Как отмечается, в городе сеть пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, постоянно расширяется. Вакцинироваться можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, семи центрах "Мои документы", частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах.

"Всего число пунктов вакцинации в Москве превысило 300, и многие точки готовы принимать в два раза больше посетителей", – говорится в сообщении.

В Оперштабе подчеркнули, что в настоящее время пройти вакцинацию без записи можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Они работают с 08:00 до 22:00, но по факту принимают до последнего посетителя.

Также прививку можно сделать в семи центрах госуслуг "Мои документы", ТЦ и других популярных общественных местах.

"Среди них – один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином дворе. Режим его работы был расширен – теперь сделать прививку здесь можно с 08:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тысяч человек в сутки, то есть в два раза больше, чем сейчас", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что для иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет свыше 15 тысяч человек в день.

Кроме того, иностранцы могут привиться в других пунктах, включая 25 столичных поликлиник.

Ранее москвичам сообщили, что в столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках. Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

С 15 июля повторную вакцинацию от коронавируса начнут проводить в московских домах престарелых. Как рассказал заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, полгода назад в пансионатах массовая вакцинация от COVID-19 охватила порядка 97% жителей без противопоказаний и 84% от всего числа людей, проживающих в таких заведениях.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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