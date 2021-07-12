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Общество

14:06

В Госдуме призвали Минздрав определить критерии для медотводов от вакцинации

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн намерен обратиться в Минздрав РФ с просьбой определить регламент предоставления медотводов от вакцинации против коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам", – говорится в публикации парламентария.

Хинштейн обратил внимание на сообщения СМИ о том, что онкобольные пациенты испытывают проблемы с получением медицинских отводов, и в связи с этим отметил, что, хоть вакцинация от коронавируса и важна, права людей при этом не должны нарушаться.

Ранее главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус заявил, что ВИЧ-инфекция не относится к противопоказаниям к вакцинации от коронавируса.

По его словам, люди с данным заболеванием как раз находятся в группе риска по тяжелому развитию COVID-19 и поэтому должны иметь приоритет при прививке.

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