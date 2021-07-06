В Минздраве заявили, что ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ВИЧ-инфекция не относится к противопоказаниям к вакцинации от коронавируса, напротив, ВИЧ-инфицированные находятся в группе риска по тяжелому развитию болезни и поэтому должны иметь приоритет при прививке, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава, глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. Об этом сообщает ТАСС.
"Следует сразу подчеркнуть, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Позиция российского здравоохранения относительно необходимости вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов от COVID-19 сформулирована предельно ясно – вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом", – сказал Мазус.
Он отметил, что ВИЧ-инфицированным необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, однако предварительно им необходимо проконсультироваться с врачом.
"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции ВИЧ-инфицированным пациентам показана. Более того, наличие глубокого иммунодефицита и возможного серьезного сопутствующего заболевания позволяет отнести пациента в группу риска тяжелого течения COVID-19, и именно в этой группе вакцинация должна быть приоритетной", – добавил Мазус.
Ранее директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что оснований для отказа в вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированным нет.
Медик отметил, что ВИЧ-инфицированным можно прививаться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" – вакцинами, которые не содержат живого вируса.
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