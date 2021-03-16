Гинцбург рассказал, когда начнут исследование "Спутника V" на пациентах с ВИЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исследование российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на пациентах с ВИЧ могут начать во второй половине года. Об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"ВИЧ-больные, безусловно, тоже находятся в поле зрения и в поле наших планов, но, по всей видимости, это будет уже вторая половина наступившего года", – цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее власти Каталонии заявили о необходимости расширения списка применяемых вакцин в Евросоюзе, в том числе за счет "Спутника V". По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), препарат одобрили в 50 странах.