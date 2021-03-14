Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V"

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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной "Спутник V".

В эфире радиостанции France Bleu он заявил, что сам мог бы обеспечить закупку напрямую для метрополии Ницца-Лазурный берег.

На вопрос о том, как он намерен это сделать, Эстрози заявил, что Ницца является "международной столицей со связями".

В частности, это проявилось в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции, отметил мэр Ниццы.

"Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными", – добавил Эстрози.

Власти Каталонии ранее также заявили о необходимости расширения списка применяемых вакцин в Евросоюзе, в том числе за счет "Спутника V".

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 50 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.