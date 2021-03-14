Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V"

02:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал медицинские власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной "Спутник V".
В эфире радиостанции France Bleu он заявил, что сам мог бы обеспечить закупку напрямую для метрополии Ницца-Лазурный берег.
На вопрос о том, как он намерен это сделать, Эстрози заявил, что Ницца является "международной столицей со связями".
В частности, это проявилось в вопросе снабжения масками, которыми Ницца смогла обеспечить своих жителей, в отличие от остальной Франции, отметил мэр Ниццы.
"Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными", – добавил Эстрози.
Власти Каталонии ранее также заявили о необходимости расширения списка применяемых вакцин в Евросоюзе, в том числе за счет "Спутника V".
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 50 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.
В РФПИ опубликовали свидетельство заявки на регистрацию вакцины в ЕС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: