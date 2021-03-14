"Росатом" начал вакцинацию "Спутником V" сотрудников на своих зарубежных стройках

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сотрудников "Росатома", которые заняты на зарубежных стройках, начали вакцинировать от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инжинирингового дивизиона госкорпорации.
Первыми прививки сделали работники, занятые в проекте сооружения АЭС Руппур в Бангладеш. Накануне туда прибыла бригада медиков ФМБА.
"Сотрудники организаций, занятых в проекте сооружения АЭС Руппур, активно включились в процесс вакцинации, и в первый день в списках записавшихся уже более 800 сотрудников филиала АО АСЭ и представителей дочерних строительных обществ", – говорится в сообщении.
Ранее власти Каталонии заявили о необходимости расширения списка применяемых вакцин в Евросоюзе, в том числе за счет "Спутника V".
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 50 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.
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