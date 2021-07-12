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Общество

08:18

Ученый назвал эффективный способ защиты от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что альтернативой защиты от коронавируса может стать ношение скафандра. Речь идет о случаях, когда нет обязательного ношения масок и перчаток, передает РИА Новости.

"Технология эта давно известна – скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад. Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов", – отметил специалист.

По его словам, единственным путем реальной борьбы с инфекцией является вакцинация и осознанное использование масок везде.

"Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились", – заключил специалист.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что новая мутация коронавируса может возникнуть где угодно, в том числе и в России. Для сведения шансов возникновения "российского" штамма к нулю, отметил эксперт, нужно сократить количество вируса на территории страны, а этого можно добиться только с помощью вакцинации.

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