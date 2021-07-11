Москва прошла пиковые значения по коронавирусу – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, в городе наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.

"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения", – сказал мэр.

Он также считает, что число вакцинируемых против коронавируса вторым компонентом может в ближайшее время достигнуть 80 тысяч человек в сутки, в то время как первым компонентом сейчас прививаются 90 тысяч человек в день.

"Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы довели первый до 90 тысяч, второй составляет 20–30 тысяч. А завтра он будет тоже под 80 тысяч", – подчеркнул глава города.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По данным за 10 июля, за сутки подтвердили 5 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась 1 610 пациентам. К системе искусственной вентиляции легких подключены 645 человек.

Также скончались 108 пациентов с диагностированным коронавирусом и сопутствующей пневмонией. Лечение от коронавирусной инфекции завершили 7 035 пациентов. Всего COVID-19 в столице переболели 1 221 766 человек.

В России за сутки выявили 25 082 новых случая коронавируса. Всего по стране с момента начала пандемии подтвердили 5 758 300 эпизодов заболевания.

