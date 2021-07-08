Роспотребнадзор сообщил о достаточном объеме вакцины от COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Роспотребнадзор сообщил о достаточном объеме вакцины от коронавируса в Москве. Подготовленного количества хватит для удовлетворения спроса как жителей, так и работодателей, заявили специалисты.

"В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Поставки препаратов для проведения вакцинации осуществляются практически в ежедневном режиме. В городе реализована беспрерывная прививочная кампания против коронавируса.

На сегодняшний день в столице привиты более 3,2 миллиона человек. Двухэтапный курс вакцины получили 1,8 миллиона человек.

Получить прививку можно во всех частях города, причем как по записи в городской поликлинике, так и в торговых центрах и павильонах "Здоровая Москва" в режиме живой очереди.

В России за последние сутки выявили 24 818 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 6 040 новых эпизодов заболевания.