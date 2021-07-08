Роспотребнадзор сообщил о достаточном объеме вакцины от COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Роспотребнадзор сообщил о достаточном объеме вакцины от коронавируса в Москве. Подготовленного количества хватит для удовлетворения спроса как жителей, так и работодателей, заявили специалисты.
"В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Поставки препаратов для проведения вакцинации осуществляются практически в ежедневном режиме. В городе реализована беспрерывная прививочная кампания против коронавируса.
На сегодняшний день в столице привиты более 3,2 миллиона человек. Двухэтапный курс вакцины получили 1,8 миллиона человек.
Получить прививку можно во всех частях города, причем как по записи в городской поликлинике, так и в торговых центрах и павильонах "Здоровая Москва" в режиме живой очереди.
В России за последние сутки выявили 24 818 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксировали 6 040 новых эпизодов заболевания.
В Москве выявили 6 040 новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: