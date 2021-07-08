В России выявили 24 818 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 24 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, активно выявлено 2 954 (11,9%) эпизода заболевания без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 6 040 новых случаев коронавируса, в Московской области – 2 581, в Санкт-Петербурге – 1 937, в Нижегородской области – 495, в Воронежской области – 397.

Всего в России зарегистрировано 5 707 452 случая (+0,44%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста больных зафиксированы в Республике Северная Осетия – Алания и Республике Татарстан (по 0,18%).

За последние сутки в РФ также подтверждено 734 смерти от последствий коронавирусной инфекции. За весь период пандемии по России умерли 140 775 человек.

После лечения от коронавируса за сутки в России были выписаны 21 336 пациентов. С начала пандемии COVID-19 в России перенесли 5 143 255 человек.

Накануне стало известно, что переболевшие COVID-19 получат приоритет при направлении на углубленную диспансеризацию. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Российской Федерации.