Ученые обнаружили "резервуар" коронавируса у человека

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Ученые из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии провели исследование, в ходе которого выяснили, что коронавирус может размножаться в слюнных железах, сообщает News.ru.

Специалисты исследовали образцы трех типов слюнных желез у взрослых пациентов, которые скончались от коронавируса. В ходе работы выяснилось, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат "резервуарами" для коронавируса.

Один из исследователей Бруно Фернандес Матук подчеркнул, что данное открытие поможет объяснить, почему коронавирус такой заразный.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что возможность заболеть коронавирусом в третий раз вполне реальна, причем в таком случае болезнь может протекать в гораздо более тяжелой форме. По его словам, иммунный ответ переболевшего COVID-19 человека на инфекцию в дальнейшем может быть не таким сильным, как у прошедшего вакцинацию.

