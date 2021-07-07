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Общество

18:50

Инфекционист рассказал о случаях заболевания COVID-19 в третий раз

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Возможность заболеть коронавирусом в третий раз вполне реальна, причем в таком случае болезнь может протекать в гораздо более тяжелой форме, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сейчас видим, что заболевают не просто второй раз те, кто болел в первую и вторую волну. Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", – заявил эксперт.

По словам Тимакова, иммунный ответ переболевшего коронавирусом человека на инфекцию в дальнейшем может быть не таким сильным, как у прошедшего вакцинацию.

"Очень много балансных Т-клеток, балансных антител, которые не являются вируснейтрализующими, активными непосредственно для этого коронанвируса", – отметил врач, призвав россиян сделать прививку.

Ранее Тимаков рассказал, что "индийский" штамм коронавируса имеет опасную особенность. По его словам, состояние зараженного данной разновидностью инфекции может резко ухудшиться после 7–8-й дней улучшения самочувствия. Врач пояснил, что во многих случаях организм отказывается воспринимать "индийский" штамм как настоящую инфекцию, вследствие чего иммунная система реагирует на болезнь с запозданием.

"Индийский" штамм коронавируса назвали более смертоносным

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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