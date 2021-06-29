Врачи рассказали, что нужно знать перед вакцинацией от коронавируса

В борьбе с коронавирусом все больше россиян выбирают вакцинацию как главное оружие против инфекции. По последним данным, число привившихся по всей стране уже достигло 23 миллионов человек. Москвичи активно участвуют в этом процессе: тысячи людей записываются на процедуру. Рассказываем, как правильно подготовиться к прививке.
Нужно ли сдавать перед вакцинацией тест на антитела?
Представители разных российских ведомств неоднократно заявляли, что специально перед прививкой делать тест на антитела к коронавирусной инфекции не стоит. В частности, об этом напомнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что достаточно просто пройти осмотр специалиста перед процедурой.
"Наличие или отсутствие антител не является показанием или противопоказанием к проведению прививки. Это просто информация о том, что у человека есть какой-то уровень иммунитета или нет. Бессмысленно это еще и по той причине, что нет общего стандарта определения антител", – указал он.
Иммунолог отметил, что даже переболевшие COVID-19 имеют риск заразиться повторно в случае недостаточного количества антител в крови. "Мы такие случаи видим постоянно: люди повторно сдают положительные ПЦР-тесты, у кого-то клинически выявляют болезнь", – заявил он.
Специалист посоветовал делать прививку и тем, кто не вакцинировался, и тем, кто ранее перенес COVID-19. При этом, по его словам, иммунитет тех, кто переболел, а потом привился, самый высокий.
Как подготовиться к процедуре?
Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что вакцинация от коронавируса мало чем отличается от любой другой прививки. Таким образом, каких-то строгих ограничений или рекомендаций перед процедурой нет, обращают внимание в ведомстве.
В свою очередь, Владимир Болибок посоветовал воздержаться от чрезмерных физических нагрузок. "Люди, которые занимаются фитнесом, ударно тренируются, а затем идут делать прививку. И потом у них температура поднимается – и неясно от чего", – подчеркнул эксперт.
На какой срок лучше отказаться от употребления алкоголя до и после прививки?
По словам Владимира Болибока, перед медицинской процедурой лучше не пить алкоголь накануне и непосредственно перед самой прививкой, в том числе "для храбрости". Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявлял, что от спиртного стоит отказаться на три дня после вакцинации.
"Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", – пояснил Гинцбург.
Кому не будут делать прививку?
Прививку не будут делать тем, у кого есть какие-то проявления простуды или другой инфекционной болезни, пояснила Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
"На пункте вакцинации человек заполняет анкету, где он отвечает на вопросы о своем самочувствии, сделанных прививках, лекарствах, которые принимает, и по поводу заболеваний, которые у него есть. На основании этой анкеты врач принимает решение: делать прививку сегодня или нет", – говорит она.
В целом специалисты сходятся во мнении, что противопоказаний к вакцинации не так много. Перенести на более поздний срок процедуру могут при обострении серьезных хронических заболеваний, а также при неотложных состояниях.
Можно ли прививаться беременным женщинам?
Владимир Болибок пояснил, что женщин в положении сейчас разрешено прививать "Спутником V". При этом специалист отнес их в категорию "с осторожностью".
"COVID-19 вызывает микротромбозы, в том числе в сосудах плаценты. Нарушается кровообращение, и ребенок страдает. Часто рождаются недоношенные дети или с признаками внутриутробной инфекции", – подчеркнул он.
Какие симптомы могут наблюдаться после укола?
Иммунолог уточнил, что реакция на прививку у каждого человека индивидуальна. Есть люди, которые ничего не чувствуют, кроме укола в плечо, а у некоторых поднимается температура и наблюдаются боли в мышцах, объясняет Владимир Болибок. Однако эти симптомы и рядом не стоят с тем набором медицинских проблем, которые получают переболевшие COVID-19 пациенты.
"Те люди, которые перенесли болезнь, готовы были неделю температурить после прививки, только бы не болеть COVID-19. Кто-то уверен, что не умрет от коронавирусной инфекции, но 50%, которые серьезно переболели, сильно страдают от постковидного синдрома", – отметил врач.
В свою очередь, Чернышова рассказала, что для вакцинировавшихся "Спутником V" характерно гриппоподобное состояние, которое продолжается примерно в течение суток. "Такое состояние встречается больше чем у половины привитых. Врач на пункте вакцинации дает подробную инструкцию, что делать в этом случае", – говорит она.
Если после прививки температура очень высокая и не снижается, в этом случае терапевт советует вызывать скорую помощь. Но такое развитие событий происходит крайне редко, подчеркнула она.
Можно ли заболеть коронавирусом после прививки?
Владимир Болибок заявил, что вакцинация позволяет на 90% защититься от риска заражения и на 100% от того, что человек погибнет от COVID-19.
"Если вам в лицо кашлянет переносчик вируса, то есть к вам в организм попадет триллион вирусных частиц, доза заражения будет крайне высока, и вы все равно заболеете, но, будучи вакцинированным, – не умрете", – подчеркнул иммунолог.
Можно ли отказаться от средств индивидуальной защиты после вакцинации?
Специалист посоветовал даже после прививки продолжать носить маски и перчатки, а также соблюдать безопасное расстояние в людных местах.
"Прививка защищает от средних доз, которые попадают в организм. Но если слюна больного человека попадет в ваш организм, например вы поцеловались с кем-нибудь или на вас чихнули, то вероятность заражения максимальная", – подчеркнул Владимир Болибок.
В Роспотребнадзоре также отмечают, что необходимо продолжать соблюдать все профилактические меры даже после вакцинации, в том числе серьезно относиться к гигиене рук.