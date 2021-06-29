Врачи рассказали, что нужно знать перед вакцинацией от коронавируса

В борьбе с коронавирусом все больше россиян выбирают вакцинацию как главное оружие против инфекции. По последним данным, число привившихся по всей стране уже достигло 23 миллионов человек. Москвичи активно участвуют в этом процессе: тысячи людей записываются на процедуру. Рассказываем, как правильно подготовиться к прививке.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нужно ли сдавать перед вакцинацией тест на антитела?

Представители разных российских ведомств неоднократно заявляли, что специально перед прививкой делать тест на антитела к коронавирусной инфекции не стоит. В частности, об этом напомнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что достаточно просто пройти осмотр специалиста перед процедурой.

"Наличие или отсутствие антител не является показанием или противопоказанием к проведению прививки. Это просто информация о том, что у человека есть какой-то уровень иммунитета или нет. Бессмысленно это еще и по той причине, что нет общего стандарта определения антител", – указал он.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Производители калибруют тесты совершенно по-разному. Все измерения проводятся в различных единицах. Они между собой не сопоставимы.

Иммунолог отметил, что даже переболевшие COVID-19 имеют риск заразиться повторно в случае недостаточного количества антител в крови. "Мы такие случаи видим постоянно: люди повторно сдают положительные ПЦР-тесты, у кого-то клинически выявляют болезнь", – заявил он.

Специалист посоветовал делать прививку и тем, кто не вакцинировался, и тем, кто ранее перенес COVID-19. При этом, по его словам, иммунитет тех, кто переболел, а потом привился, самый высокий.



Как подготовиться к процедуре?

Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что вакцинация от коронавируса мало чем отличается от любой другой прививки. Таким образом, каких-то строгих ограничений или рекомендаций перед процедурой нет, обращают внимание в ведомстве.





из сообщения Роспотребнадзора Разве что не стоит злоупотреблять алкоголем. Можно соблюдать свой привычный распорядок дня, избегая перегрузок и стрессов.

В свою очередь, Владимир Болибок посоветовал воздержаться от чрезмерных физических нагрузок. "Люди, которые занимаются фитнесом, ударно тренируются, а затем идут делать прививку. И потом у них температура поднимается – и неясно от чего", – подчеркнул эксперт.



На какой срок лучше отказаться от употребления алкоголя до и после прививки?

По словам Владимира Болибока, перед медицинской процедурой лучше не пить алкоголь накануне и непосредственно перед самой прививкой, в том числе "для храбрости". Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявлял, что от спиртного стоит отказаться на три дня после вакцинации.





Александр Гинцбург директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола.

"Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", – пояснил Гинцбург.



Кому не будут делать прививку?

Прививку не будут делать тем, у кого есть какие-то проявления простуды или другой инфекционной болезни, пояснила Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

"На пункте вакцинации человек заполняет анкету, где он отвечает на вопросы о своем самочувствии, сделанных прививках, лекарствах, которые принимает, и по поводу заболеваний, которые у него есть. На основании этой анкеты врач принимает решение: делать прививку сегодня или нет", – говорит она.

В целом специалисты сходятся во мнении, что противопоказаний к вакцинации не так много. Перенести на более поздний срок процедуру могут при обострении серьезных хронических заболеваний, а также при неотложных состояниях.



Можно ли прививаться беременным женщинам?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Болибок пояснил, что женщин в положении сейчас разрешено прививать "Спутником V". При этом специалист отнес их в категорию "с осторожностью".





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Женщинам, которые только планируют беременность, я рекомендую сделать заранее прививку, потому что у многих переболевших наблюдаются нарушения внутриутробного развития ребенка.

"COVID-19 вызывает микротромбозы, в том числе в сосудах плаценты. Нарушается кровообращение, и ребенок страдает. Часто рождаются недоношенные дети или с признаками внутриутробной инфекции", – подчеркнул он.



Какие симптомы могут наблюдаться после укола?

Иммунолог уточнил, что реакция на прививку у каждого человека индивидуальна. Есть люди, которые ничего не чувствуют, кроме укола в плечо, а у некоторых поднимается температура и наблюдаются боли в мышцах, объясняет Владимир Болибок. Однако эти симптомы и рядом не стоят с тем набором медицинских проблем, которые получают переболевшие COVID-19 пациенты.

"Те люди, которые перенесли болезнь, готовы были неделю температурить после прививки, только бы не болеть COVID-19. Кто-то уверен, что не умрет от коронавирусной инфекции, но 50%, которые серьезно переболели, сильно страдают от постковидного синдрома", – отметил врач.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог У многих поражены легкие, сердечно-сосудистая система, почки, желудочно-кишечный тракт и поджелудочная железа страдают. А очаги фиброза могут быть вообще пожизненные.

В свою очередь, Чернышова рассказала, что для вакцинировавшихся "Спутником V" характерно гриппоподобное состояние, которое продолжается примерно в течение суток. "Такое состояние встречается больше чем у половины привитых. Врач на пункте вакцинации дает подробную инструкцию, что делать в этом случае", – говорит она.

Если после прививки температура очень высокая и не снижается, в этом случае терапевт советует вызывать скорую помощь. Но такое развитие событий происходит крайне редко, подчеркнула она.



Можно ли заболеть коронавирусом после прививки?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Болибок заявил, что вакцинация позволяет на 90% защититься от риска заражения и на 100% от того, что человек погибнет от COVID-19.

"Если вам в лицо кашлянет переносчик вируса, то есть к вам в организм попадет триллион вирусных частиц, доза заражения будет крайне высока, и вы все равно заболеете, но, будучи вакцинированным, – не умрете", – подчеркнул иммунолог.



Можно ли отказаться от средств индивидуальной защиты после вакцинации?

Специалист посоветовал даже после прививки продолжать носить маски и перчатки, а также соблюдать безопасное расстояние в людных местах.

"Прививка защищает от средних доз, которые попадают в организм. Но если слюна больного человека попадет в ваш организм, например вы поцеловались с кем-нибудь или на вас чихнули, то вероятность заражения максимальная", – подчеркнул Владимир Болибок.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что необходимо продолжать соблюдать все профилактические меры даже после вакцинации, в том числе серьезно относиться к гигиене рук.