Вирусолог назвал основные причины всплеска коронавируса в России

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Инфицированные COVID-19 россияне сейчас выделяют больше частиц инфекции, их количество способно "прошибать" уже образовавшийся у части населения иммунитет, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Среди других причин всплеска коронавируса эксперт назвал пренебрежение мерами социального дистанцирования и средствами индивидуальной защиты, низкий уровень вакцинации и появление "индийского" штамма. По мнению биолога, чтобы справиться с таким всплеском заболевания, нужно в быстром темпе пройти вакцинацию.

"Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз – оптимистический. Пик уйдет через две-три недели", – рассказал Нетесов в интервью "Ленте.ру".

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что созданные и одобренные в России вакцины предоставляют защиту от индийской версии штамма коронавируса. Если появятся новые мутации, то на обновление препарата понадобится порядка недели. По словам специалиста, необходимость в новых вариантах препаратов может быть вызвана недостаточным формированием антител против COVID-19.