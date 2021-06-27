В детском лагере в Туве произошла вспышка COVID-19

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В детском лагере "Байлак" в Туве выявили 74 случая заболевания коронавирусом – у 66 детей и 8 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"После сдачи анализов у 66 детей и у 8 сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в Аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все сотрудники перед началом работы в лагере были обследованы методом ПЦР. Перед заселением 10 июня у одного из детей выявили симптомы ОРВИ, а затем и положительный результат на коронавирус. Ребенка направили на обследование, после этого начали проверять всех остальных.

Наполняемость лагеря составила 75%, всего в нем находилось 207 человек.

В середине июня в Роспотребнадзоре предупредили, что массовые вспышки заболеваний будут происходить до тех пор, пока население не будет защищено прививками. Специалисты пояснили, что вакцинация в летний период поможет подготовиться к осенне-зимнему сезону, который традиционно является напряженным по заболеваемости ОРВИ, гриппом и иными капельными инфекциями.