В детском лагере в Туве произошла вспышка COVID-19

06:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В детском лагере "Байлак" в Туве выявили 74 случая заболевания коронавирусом – у 66 детей и 8 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"После сдачи анализов у 66 детей и у 8 сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в Аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все сотрудники перед началом работы в лагере были обследованы методом ПЦР. Перед заселением 10 июня у одного из детей выявили симптомы ОРВИ, а затем и положительный результат на коронавирус. Ребенка направили на обследование, после этого начали проверять всех остальных.
Наполняемость лагеря составила 75%, всего в нем находилось 207 человек.
В середине июня в Роспотребнадзоре предупредили, что массовые вспышки заболеваний будут происходить до тех пор, пока население не будет защищено прививками. Специалисты пояснили, что вакцинация в летний период поможет подготовиться к осенне-зимнему сезону, который традиционно является напряженным по заболеваемости ОРВИ, гриппом и иными капельными инфекциями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: