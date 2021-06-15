В Роспотребнадзоре назвали единственный способ справиться с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Массовая вакцинация является единственным способом, который поможет справиться с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как отметили эксперты ведомства, COVID-19 является очень коварной и сложной инфекцией.
"Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", – подтвердили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты пояснили, что вакцинация в летний период поможет подготовиться к осенне-зимнему сезону, который традиционно является напряженным по заболеваемости ОРВИ, гриппом и иными капельными инфекциями. Кроме того, именно летом человек укрепляет свое здоровье и иммунитет. Этому способствуют частые прогулки на свежем воздухе, а также употребление в пищу продуктов, насыщенных витаминами и микроэлементами.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что массовые вспышки заболеваний будут происходить до тех пор, пока население не будет защищено прививками.
"Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку", – заключили в ведомстве.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19. По ее словам, существует небольшая вероятность заболеть после прививки от коронавируса. При этом после иммунизации болезнь переносится легко и без тяжелых осложнений.
До этого главный врач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко рассказал о важности вакцинации от COVID-19. Он напомнил, что сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заболеть после вакцинации
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