Врач Проценко объяснил важность вакцинации от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Главный врач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко отметил, что большинство больных COVID-19, которые сейчас проходят лечение в московских клиниках, не сделали вовремя прививку от коронавируса, сообщает "Интерфакс".
По его мнению, сложная ситуация с заболеваемостью в столице снова возвращает всех в прошлый год.
"Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть. Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку", – сказал Проценко.
Специалист рекомендовал горожанам ограничить контакты и избегать мест массового скопления людей, а также пройти вакцинацию. Он напомнил, что сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за медленного темпа вакцинации от коронавируса новые штаммы с измененными свойствами могут формироваться сильнее. По мнению специалиста, необходимо в более быстром темпе вакцинироваться. Особенно это касается тех граждан, которые постоянно контактируют друг с другом.
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