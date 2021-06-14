Врач Проценко объяснил важность вакцинации от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Главный врач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко отметил, что большинство больных COVID-19, которые сейчас проходят лечение в московских клиниках, не сделали вовремя прививку от коронавируса, сообщает "Интерфакс".

По его мнению, сложная ситуация с заболеваемостью в столице снова возвращает всех в прошлый год.

"Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть. Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку", – сказал Проценко.

Специалист рекомендовал горожанам ограничить контакты и избегать мест массового скопления людей, а также пройти вакцинацию. Он напомнил, что сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за медленного темпа вакцинации от коронавируса новые штаммы с измененными свойствами могут формироваться сильнее. По мнению специалиста, необходимо в более быстром темпе вакцинироваться. Особенно это касается тех граждан, которые постоянно контактируют друг с другом.