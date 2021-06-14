Специалист рассказал о последствиях медленного темпа вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что из-за медленного темпа вакцинации от коронавируса новые штаммы с измененными свойствами могут формироваться сильнее, сообщает ТАСС.

По мнению специалиста, необходимо в более быстром темпе вакцинироваться. Особенно это касается тех граждан, которые постоянно контактируют друг с другом.



"Если часть провакцинировать, а часть – нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", – сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что все российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания, в том числе на оценку влияния на потомство. Никаких негативных последствий не было выявлено.