Эксперт объяснила, почему молодежь легче переносит новые штаммы коронавируса

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Молодые люди являются основными распространителями коронавируса, но легче переносят заболевание при инфицировании новыми штаммами, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче", – приводит слова Пшеничной РИА Новости.

По словам специалиста, чаще всего симптомы при заболевании новыми штаммами COVID-19 напоминают обычный ОРВИ, поэтому молодые люди не придают этому много значения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что все российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания, в том числе на оценку влияния на потомство. Никаких негативных последствий не было выявлено.