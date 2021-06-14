В Петербурге с 17 июня усиливают меры безопасности из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса. До 17 июня приостанавливается работа фуд-кортов, также в ночные часы будут закрыты рестораны. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"С 17 июня запрещается (временно приостанавливается) <...> работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки", – говорится в сообщении.

Помимо этого, наполняемость залов кинотеатров уменьшат до 50%, сейчас разрешено около 75%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничено до трех тысяч человек.

Власти города также рекомендовали организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Также с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания, за исключением доставки и заказов на вынос.