Ведущие вузы РФ переведут на удаленку сессии и итоговую аттестацию из-за COVID-19

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Ведущие российские вузы приняли решение провести экзаменационные сессии и аттестацию в онлайн-формате в связи с ситуацией с коронавирусом в Москве и объявлением соответствующих ограничений столичными властями 15–19 июня. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий объявил о переводе с 13 июня экзаменов в дистанционный режим.

"Осуществлять с 13 июня все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020–2021 годов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – говорится в приказе ректора.

В документе отмечается, что такое решение принято "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудников и обучающихся МГУ и в связи с указом мэра Москвы".

В Высшей школе экономики (ВШЭ) также объявили о переводе части экзаменов в онлайн-формат. Кроме того, со следующей недели вуз частично возвращается на дистанционный режим. Очными останутся лишь те занятия и экзамены, которые "сложно провести дистанционно".

Аналогичное решение приняли в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана. Экзамены, зачеты и государственная итоговая аттестация с 15 по 19 июня будут проводиться дистанционно.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Также с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания, за исключением доставки и заказов на вынос.