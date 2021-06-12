В Госдуме оценили продление выходных в Москве до 19 июня

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Продление выходных в Москве и принятые Сергеем Собяниным ограничительные меры являются вынужденными и необходимыми мерами защиты населения, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Об этом сообщает RT.

По его словам, в столице в последние дни наблюдался резкий рост заболеваемости COVID-19, который требовал принятия определенных ограничений.

"Это вынужденная мера. Самое главное – это, конечно, здоровье и жизнь людей", – сказал Тумусов.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Также с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания, за исключением доставки и заказов на вынос.