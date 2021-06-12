Титов предупредил о потерях в ресторанной отрасли из-за новых ограничений в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный ресторанный бизнес и городские предприятия общественного питания понесут значительные потери в связи с новыми ограничениями, введенными в Москве из-за коронавируса, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом сообщает ТАСС.

"Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но, если это произойдет, властям нужно либо готовить для общепита финансовый "спасательный круг", либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", – сказал он.

По словам Титова, по данным опросов, для предпринимателей новый локдаун стал "одним из самых нежелательных вариантов развития событий". Он отметил, что властям не удастся переложить все потери на бизнес. Уполномоченный добавил, что работники ни в коем случае не должны стать "разменной монетой" при новых ограничениях.

"Все, чего мы хотим, чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой. И, граждане, давайте уже включим голову и привьемся. Только так прервется череда: первый локдаун, второй, двадцатый и так далее", – заявил Титов.

Как отметил бизнес-омбудсмен, предприниматели готовы следовать всем необходимым противоэпидемическим мерам ради сохранения здоровья граждан.

"Сегодняшние московские решения – пока не локдаун, может, четверть локдауна. В общем, зачатки. Поэтому ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный. Пока что речь идет о незначительных ограничениях и незначительных сроках. Но все мы знаем, как быстро все может измениться", – заключил он.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Также с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания, за исключением доставки и заказов на вынос.