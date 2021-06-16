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Вирусолог объяснил сокращение инкубационного периода COVID-19

Стал быстрее. Почему сократился инкубационный период COVID-19
медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 объяснил сокращение инкубационного периода COVID-19.

Ранее об изменениях особенностей заболевания заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, теперь инкубационный период составляет 4–5 дней. При этом клиническая картина сильно не изменилась, добавил специалист.

Скулачев считает, что сокращение инкубационного периода может быть связано с распространением "индийского" штамма коронавируса.

"Он сейчас лидирует по количеству зараженных. Если вы ловите тысячу больных людей, выясняется, что у 600 из них "индийский" штамм, у 20 – "британский", у других – все остальные", – отметил вирусолог.

Про "индийский" штамм пока известно, что он более активно размножается и в большем количестве накапливается в клетках человека. Из-за этого врачи отмечают более тяжелое течение болезни. Похоже, и сокращение инкубационного периода связано с тем, что вирус быстрее размножается и начинает быстрее себя проявлять.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова

"Поэтому то, что описывает Денис Проценко, очень похоже на распространение "индийского" штамма. Он самый мощный и самый заразный. И, я так понимаю, тот всплеск, который мы сегодня наблюдаем, связан с "индийским" штаммом", – подчеркнул Скулачев.

По словам эксперта, единственной надежной защитой от коронавируса остается вакцинация. Те, кто поставил прививку, с высокой долей вероятности не переболеют COVID-19, говорит собеседник Москвы 24. При этом никакой природной защиты от инфекции в целом не существует, предупреждает Скулачев.

"Есть еще четыре варианта коронавируса, которые живут с нами уже сотни лет. Они вызывают обычную простуду. Если человек ими переболел, вероятность заразиться коронавирусом снижена. Но это точно не дает 100-процентной защиты. Если такие люди будут контактировать с большой дозой вируса, да еще и сверхзаразного "индийского" штамма, они тоже заболеют", – резюмировал эксперт.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты нашли в Москве измененный "индийский" штамм коронавируса. По его словам, в настоящее время эпидэффективность вакцины "Спутник V" к нему изучается.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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